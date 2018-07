Inter, parte la caccia a Goncalo Guedes

L’Inter ha messo nel mirino l’attaccante portoghese Goncalo Guedes di proprietà del Paris Saint Germain, ma in prestito al Valencia. Trattativa solo all’inizio, ma la Champions può essere un fattore determinante.

Goncalo Guedes, attaccante polivalente portoghese impegnato ai Mondiali con la sua nazionale, dove ha giocato tutte e quattro partite giocate dai Lusitani prima dell’esclusione ad opera dell’Uruguay, è il nome nuovo per l’attacco dell’Inter.

Il giocatore, che può giocare sia da prima punta, che soprattutto come esterno d’attacco sinistro o destro, è di proprietà dei francesi del Paris Saint Germain, ma è stato in prestito al Valencia nella scorsa stagione. Cercato in passato anche dalla Lazio, potrebbe trasferirsi all’Inter visto che i nerazzurri possono offrigli la possibilità di giocare in Champions, fattore che può determinante nella scelta per il giocatore.

La trattativa con i nerazzurri è all’inizio, ma le possibilità che il trasferimento si concretizzi ci sono, anche se il valore del giocatore portoghese attualmente si aggira intorno i 40 milioni di euro, cifra che potrebbe rallentare la trattativa tra Paris Saint Germain e Inter.