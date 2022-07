Inter, per la difesa spunta anche Savic: è l’alternativa a Milenkovic

Inter, ipotesi Savic se sfuma Milenkovic. I nerazzurri valutano anche ipotesi alternative al difensore serbo

La Fiorentina proverà a trattenere Nikola Milenkovic e quindi è da escludere che il difensore serbo, obiettivo di mercato per la difesa dell’Inter, possa rimanere in viola almeno un altro anno. Intanto i nerazzurri si stanno guardando attorno alla ricerca di eventuali alternative. Sulla lista di mercato c’è Stefan Savic, oggi all’Atletico Madrid.

l’ex viola potrebbe partire per una cifra contenuta considerata l’età (31 anni) e il contratto in scadenza nel 2024. I nerazzurri, inoltre, mantengono sempre viva l’attenzione sul 20enne Mattia Viti, messosi in mostra nell’ultima stagione con la maglia dell’Empoli, ma questo è un altro discorso. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.