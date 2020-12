Nulla da fare. Anche la seconda esperienza di Nainggolan all’Inter si chiude con un fallimento. La cessione è inevitabile

Radja Nainggolan è destinato a lasciare l’Inter. Lo segnala Corriere dello Sport evidenziando come il tecnico Antonio Conte non abbia fiducia in lui.

Possibile quindi che si possa riprendere il discorso interrotto con il Cagliari, la squadra in cui il Ninja vuole tornare e con la quale da tempo ha già un accordo economico.