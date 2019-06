Inter Primavera: 500 mila euro in caso di vittoria dello scudetto. I dettagli

Inter Primavera: 500 mila euro in caso di vittoria dello scudetto. Atalanta battuta in finale? Super premio per la squadra di Madonna

500 mila motivi per vincere la finale scudetto. All’Inter Primavera di Armando Madonna di certo non mancheranno le motivazioni questa sera nella finalissima di categoria contro l’Atalanta.

Come riporta Calcio&Finanza il club nerazzurro il 20 dicembre 2016 ha sottoscritto un accordo con la Jiangsu Suning Sport Industry Co. Ltd di Suning nel quale sono previsti vari bonus legati ai risultati sportivi, non solo della Prima Squadra. Sono infatti destinati al club 500mila euro in caso di vittoria di qualsiasi competizione ufficiale della Primavera.