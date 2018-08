Incapace di reagire, i numeri non mentono: Inter, lo svantaggio è una condanna

L’Inter contro il Sassuolo è stata incapace di reagire una volta andata in svantaggio. Si rivedono i fantasmi dello scorso anno?

L’Inter non sa reagire? La formazione nerazzurra ha un grave problema psicologico? «Dobbiamo saper sopperire anche alle partite che si complicano strada facendo» ha detto Luciano Spalletti dopo il ko con il Sassuolo. Strada in salita dopo 27 minuti contro i neroverdi e squadra incapace di reagire. Un paio di conclusioni dalla distanza, due pericoli con Perisic e Icardi a inizio secondo tempo e con de Vrij a fine gara: troppo poco per far male al Sassuolo di De Zerbi, attento e cinico, troppo poco per rimontare una partita in Serie A. In casa nerazzurra sembra ripresentarsi lo stesso problema della scorsa stagione.

L’Inter è andata in svantaggio 11 volte nella passata stagione: in 2 occasioni, contro Roma e Lazio, quest’ultima sfida decisiva per la qualificazione alla Champions League, i nerazzurri sono riusciti a ribaltare l’iniziale svantaggio, in altre 3 occasioni hanno agguantato il pareggio, mentre in 6 occasioni hanno perso i 3 punti. Ergo 9 punti, durante tutta la stagione, conquistati da situazioni di svantaggio con i nerazzurri solo undicesimi in questa speciale classifica, dietro a Napoli, Lazio, Chievo Verona, Juventus, Atalanta, Torino, Spal, Cagliari, Milan e Crotone. A Spalletti il compito di invertire la rotta.