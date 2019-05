Inter, pronto l’assalto per Chiesa: il piano di Marotta

L’Inter ha sempre Chiesa come primo obiettivo per l’esterno di attacco: il piano di Marotta per arrivare al talento viola

Non cambiano le priorità dell’Inter: al primo posto c’è sempre Federico Chiesa. L’esterno di attacco viola è un nome caldissimo in casa nerazzurra, anche e soprattutto in caso di arrivo di Antonio Conte sulla panchina.

Marotta vuola sfidare la Juve per il talento della Fiorentina e il piano per bruciare la concorrenza è chiaro. Come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra ha intenzione di offrire ai viola 40/45 milioni varie contropartite tra cui Karamoh, di rientro dal prestito, e altri giovani, come il belga Vanheusden.