Inter, Zhang verso il rifinanziamento con Oaktree

Inter, il proprietario Steven Zhang al lavoro per programmare il futuro del club sul medio lungo termine: i dettagli

Come riporta La Gazzetta dello Sport da mesi il presidente dell’Inter Steven Zhang ragiona con i suoi dirigenti a Milano su un orizzonte medio-lungo. Sia i progetti riferiti all’area sportiva che quelli lato corporate guardano almeno a tutta la prossima stagione, la più strategica di questa epoca recente (e pure la più massacrante: si potrebbero giocare 71 partite totali). Tra giugno e luglio 2025 ad aspettare i nerazzurri già qualificati c’è il Mondiale per club negli Stati Uniti: in ballo ci sono circa cinquanta milioni, oltre che una lucidata al marchio in mondovisione. Tradotto alla luce dei prossimi target fissati: Zhang intende “tenersi” a tutti gli effetti l’Inter fino a quel momento almeno, magari oltre, e ha allontanato ormai quasi definitivamente lo spettro di una cessione “obbligata“.

Il 20 maggio scadono i termini per la restrizione del maxi-prestito ricevuto tre anni fa da Oaktree, ma Steven ha ormai evitato quel rischio imboccando con decisione la strada del “riscadenzamento” dei termini. Proseguire col finanziamento è per ora la strada preferita. Farlo con lo stesso istituto darebbe più tranquillità anche nei tempi perché la struttura giudica esiste già: va cambiata la data di scadenza (possibile due anni) più il tasso di interessi che probabilmente salirà di poco rispetto all’attuale già alto 12%. Il fondo USA ha apprezzato la capacità dell’Inter di saper coniugare risultati e sostenibilità, oltre che la riduzione del monte ingaggi e l’aumento del fatturato.

