Inter: il rinnovo di Icardi si avvicina, firma nei prossimi mesi

Mauro Icardi vuole rimanere a Milano e potrebbe nei prossimi mesi firmare il rinnovo con l’Inter e allontanare definitivamente le voci di mercato

Sembra che il rapporto tra il centravanti Mauro Icardi e l’Inter sia destinato a durare ancora a lungo. Il giocatore argentino, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe intenzionato a restare a Milano e firmare il rinnovo con la società continuando ad indossare la fascia di capitano. La trattativa però, secondo quanto riportato da Sportmediaset, sarà ufficializzata tra settembre e ottobre per una questione legata al monte ingaggi. Probabilmente, difatti, per Icardi sul nuovo contratto ci sarà un ritocco dello stipendio che permetterà al giocatore di guadagnare di più rispetto a quanto percepisce adesso (4,5 milioni di euro netti a stagione). Questa notizia farà sicuramente sorridere i tifosi nerazzurri che temevano dopo le offerte del Real Madrid intenzionato a portare in Spagna l’attaccante classe 1993.