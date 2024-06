Inter, rinnovo Inzaghi, ecco le opzioni per il nuovo contratto

L’Inter al lavoro per il rinnovo di Simone Inzaghi: al momento sul tavolo ci sono due offerte per il contratto del tecnico

Come riportato da Sky, in casa Inter c’è massima tranquillità per quanto riguarda il rinnovo di Simone Inzaghi, attualmente in scadenza di contratto a giugno del 2025.

Le parti hanno raggiunto un accordo di massima ma le opzioni per il prolungamento sono al momento due: annuale con opzione al 2027 oppure direttamente un biennale. In entrambi i casi l’ingaggio sarà da 6.5 milioni di euro, bonus inclusi.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM