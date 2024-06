Inter rinnovo Inzaghi, si cerca l’intesa: ecco la richiesta del tecnico alla dirigenza

L’Inter al lavoro per il rinnovo di Simone Inzaghi: ieri incontro tra la dirigenza nerazzurro e l’agente del tecnico

L’incontro andato in scena ieri nella sede dell’Inter tra il neopresidente Beppe Marotta, il dirigente Dario Baccin e Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, è stato positivo ma non è bastato per giungere ad un accordo definitivo per il rinnovo di contratto dell’allenatore. Lo spiega la Gazzetta dello Sport, che racconta come il nodo della trattativa non è affatto il progetto o le prospettive, bensì la questione economica.

Attualmente il tecnico percepisce 5 milioni di euro più bonus, che lo portano a sfiorare quota 6. Va da sé che per il nuovo contratto, con scadenza fino al 2027, si ragioni a partire dai 6,5 milioni. Nella chiacchierata di ieri i nerazzurri hanno per lo più ascoltato le richieste di Tinti, e adesso proveranno a soddisfarle, soprattutto attraverso l’inserimento di alcuni bonus legati ai risultati sportivi e di crescita della squadra. Le parti si rivedranno a breve per compiere il passo in avanti decisivo.

