Inter, scambio Biraghi-Dalbert: fissato l’incontro con la Fiorentina 

L’Inter e la Fiorentina si incontreranno per parlare dello scambio tra Biraghi e Dalbert: fissato il giorno del vertice

Come riportato da Gianluca Di Marzio, è stato fissato l’incontro tra Inter e Fiorentina per lo scambio Biraghi-Dalbert. Le due dirigenze si incontreranno domani a Milano per definire l’operazione.

Pradè è forte della volontà di Dalbert che ha accettato Firenze come destinazione. Il giocatore brasiliano aveva come alternativa il Nizza, ma non c’è stato accordo tra i due club. Lo scambio di prestiti con Biraghi invece fa contenti entrambi.