Il baby Schuurs è uno dei tanti gioielli dell’Ajax. Paragonato a de Ligt, in Italia viene seguito con attenzione dall’Inter

Per Schuurs si sta mettendo in evidenza con la maglia dell’Ajax. Il giovane difensore classe ’99 viene paragonato a de Ligt in patria e già tante big d’Europa avrebbero messo gli occhi su di lui per la prossima estate.

Schuurs potrebbe seguire il connazionale de Ligt in Italia, ma non alla Juventus. Sul centrale 20enne in Serie A – come riporta La Gazzetta dello Sport – ci sarebbe soprattutto il pressing dell‘Inter. Il baby difensore ha una valutazione intorno ai 10 milioni di euro.