Inter, Sensi verso recupero e panchina contro il Getafe, Conte spera di averlo a disposizione per la gara di Europa League del 5 agosto.

DALLA PANCHINA- Atalanta a parte, per la sfida contro il Getafe dovrebbe rientrare in gruppo Stefano Sensi, una notizia positiva per Conte che avrà così un’arma in più a disposizione in panchina, pronto ad entrare a seconda dell’andamento della gara.