Inter, senza Calhanoglu scoppia il caso rigorista

Hakan Calhanoglu, oltre ad essere un grandissimo regista, è anche un rigorista quasi infallibile

L’assenza di Hakan Calhanoglu in Verona Inter è senza dubbio un peso per i nerazzurri. Anche se quando è mancato quest’anno l’Inter non ha mai perso, è indubbio che la sua presenza è un plus non da poco.

Senza di lui mancherà anche un rigorista (quasi) perfetto, sempre a segno a parte il palo colpito dagli undici metri contro il Napoli. Ecco il punto de La Gazzetta dello Sport a riguardo:

VERONA INTER, CHI IL RIGORISTA? – «Sono quattro i precedenti stagionali con il turco non in campo. Contro la Stella Rossa ha segnato Taremi, poi la doppietta di Zielinski alla Juve e l’errore di Arnautovic (sanato dalla zampata finale di Thuram) in casa dello Young Boys. Il teorico vice Calha sarebbe Lautaro, ma quello tra il capitano e il dischetto è un rapporto particolare. Pur sapendo calciare bene con entrambi i piedi – l’ultima prodezza con l’Argentina è arrivata con un sinistro al volo, il Toro aveva sbagliato in diverse occasioni e dopo l’errore contro l’Atletico che aveva sancito l’eliminazione agli ottavi nell’ultima Champions (13 marzo scorso) non si è più presentato sul dischetto.

Lautaro non deve dimostrare niente a nessuno e non si possono mettere in discussione generosità, coraggio e dedizione alla causa. Resta però la sensazione che se un compagno dice di essere pronto lui gli ceda volentieri l’incombenza (…). La scelta di Inzaghi arriverà al termine dell’ultimo allenamento, quando i giocatori si fermano per provare i calci piazzati e il tecnico in base alla formazione che ha in testa indicherà i due o tre rigoristi. In attesa che il ritorno di Calha tolga tutti i dubbi».