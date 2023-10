Inter sotto esame a Salerno: nerazzurri riprenderanno la scalata?

I nerazzurri sono pronti a tornare a vincere? Questo è quello che si chiedono gli esperti dei migliori bonus siti scommesse prima della sfida contro la Salernitana, quartultima in classifica.

Dopo la brutta sconfitta a San Siro contro il Sassuolo di Dionisi, l'Inter cercherà di riprendere la scalata al primo posto in solitaria contro la Salernitana di Sousa. I nerazzurri, apparsi opachi, cercheranno contro i granata di far valere i pronostici positivi che danno la squadra milanese super favorita per la vittoria finale.

L’Inter, che per gli esperti è la squadra da battere a discapito di un Napoli molto discontinuo, è sembrata, nella gara casalinga contro i neroverdi del Sassuolo, la brutta copia della squadra di questo inizio campionato, con poche idee, molta poca fisicità e qualche problemino di troppo in difesa. La Salernitana, dal canto suo, ha perso la sfida salvezza contro l’Empoli e non sembra in gran forma: i nuovi acquisti, troppo acerbi, e qualche screzio di troppo negli spogliatoi, hanno tolto respiro alla squadra campana che, a onor del vero, aveva concluso un ottimo campionato di Serie A lo scorso anno.

Lautaro tornerà a segnare contro i campani?

Pare che il toro non segnerà: sembra, infatti, che Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, farà turnover allo Stadio Arechi di Salerno. Inzaghi è intenzionato a far giocare Alexis Sanchez titolare, supportato da Marcus Thuram, per dare un po’ di riposo al giocatore argentino che, nel bene e nel male, è sempre stato al centro dell’attacco nerazzurro. Dubbi anche per Sousa, con Candreva probabilmente out a causa di un problema muscolare.

Piove sul bagnato per i salernitani che, proprio in Antonio Candreva, avevano trovato il loro leader, l’uomo capace, almeno nelle prime giornate, di illuminare partite non tanto semplici grazie a giocate di classe. Staremo a vedere cosa farà Sousa e se, per il tecnico portoghese, questa sarà l’ultima partita sulla panchina dei granata.