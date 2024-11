Inter, Thohir: «Amo troppo i nerazzurri, non tornerei in Italia»

L’ex presidente dell’Inter ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport per parlare dell’esperienza in nerazzurro

Erick Thohir, ex presidente dell’Inter, è intervenuto al Corriere dello Sport per parlare della sua intensa esperienza da numero uno dei nerazzurri. Ecco l’intervista di Thohir al quotidiano sporitvo.



ESSERE PROPRIETARIO INTER HA AIUTATO PER RUOLO PRESIDENTE FEDERAZIONE – «Senza dubbio. Sono stato proprietario anche di due squadre indonesiane, del Dc United nella Mls, e adesso dell’Oxford United nella Football inglese. Ma l’Inter è qualcosa di completamente diverso. E’ un club leggendario».

NUOVA SQUADRA IN ITALIA – «E’ capitato che qualche tifoso mi chiedesse di tornare in Italia. Ma non potrei mai farlo. Amo troppo l’Inter. Il legame è troppo forte. Sono sempre un tifoso e seguo tutti i risultati».

SE THOHIR HA FESTEGGIATO LO SCUDETTO INTER – «Sì sono stato contentissimo».