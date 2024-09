Inter, Toldo SVELA: «Venni alle MANI con Muntari e Mourinho reagì COSì»

Le parole di Francesco Toldo, ex portiere dell’Inter, sul suo rapporto con Muntari in nerazzurro

Francesco Toldo, ex portiere dell’Inter, ha parlato a La Repubblica di un aneddoto del passato.

SU MOURINHO – «Persona meravigliosa. Tratta meglio i deboli che i forti e non teme i conflitti. La sera prima della semifinale Champions a Barcellona io e Muntari ci mettemmo le mani addosso per una battuta a tavola. I compagni ci divisero. Mourinho si buttò in mezzo, poi disse: “Così mi piacete, andiamo in finale”».