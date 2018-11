L’Inter vuole Sandro Tonali e ha fatto pervenire al presidente Cellino una prima offerta ufficiale. Ma il patron del Brescia vuole di più

L’Inter ha formalizzato la prima offerta per il gioiello del Brescia Sandro Tonali. Il classe 2000 è diventato l’oggetto del desiderio di molte squadre di Serie A e d’Europa, grazie alle sue prestazioni con le Rondinelle. Un gol e quattro assist finora, l’effige del “nuovo Pirlo” addosso e tanta qualità nei piedi. Il ragazzo sembra voler rimanere in Italia, e Ausilio non vuole farsi superare dagli altri club interessati.

L’offerta presentata oggi a Cellino consiste in 15 milioni di euro più vari bonus. Difficilmente il numero uno del club lombardo accetterà la proposta, aspettandosi almeno 10 milioni in più. D’altro canto, l’Inter ha tutte le intenzioni di chiudere al più presto la trattativa, lasciando il ragazzo a Brescia fino a luglio, quando anche gli esami di maturità lo terranno impegnato. L’obiettivo è assicurarsi il gioiello evitando che il prezzo salga ulteriormente con Roma, Juventus e Napoli in agguato.