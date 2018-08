Infortunio Vrsaljko, il croato rassicura: «Nulla di grave»

Infortunio Vrsaljko durante Inter-Torino: sospiro di sollievo per il laterale croato, le ultime sulle sue condizioni

Infortunio Vrsaljko, problema fisico per il difensore croato nel corso di Inter-Torino. Alla prima apparizione con la casacca nerazzurra, il terzino destro ha riportato un trauma alla caviglia nel corso del secondo tempo, con mister Luciano Spalletti che ha deciso di sostituirlo per precauzione.

Sime Vrsaljko ha rassicurato l’ambiente nerazzurro a Inter TV: «Ho un po’ di dolore ma non è nulla di grave: sarò pronto per la prossima partita». E ha sottolineato: «Sono solo dodici-quattordici giorni che mi alleno con la squadra, ho bisogno di tempo per arrivare alla condizione giusta».