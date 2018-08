Spalletti, enigma Inter: «Calo difficile da motivare»

Inter-Torino è terminata 2-2, deluso Luciano Spalletti nel post-partita: ecco le sue parole

Inter-Torino 2-2, fischi al Meazza per il passo falso della banda di Luciano Spalletti. In doppio vantaggio, i nerazzurri si sono fatti rimontare da Belotti and Co. Ecco l’analisi del tecnico nerazzurro a Sky Sport: «Momento di buio? Diventa difficile andare a dire il motivo. Dopo aver preso il gol, difficile da spiegare, è chiaro che nella testa ti rimangono quelle pressioni che già ci sono. Le reazioni non sono corrette a quelli che sono gli sviluppi sul campo in determinate partite».

Continua Luciano Spalletti: «Preoccupante restare sul gol preso senza avere una reazione corretta, perché sono quei momenti che hanno caratterizzato l’Inter degli ultimi anni e anche quella dell’anno scorso, quando è stato difficile rimanere con le proprie capacità dopo aver perso una partita, si perdono i propri connotati».

Il tecnico di Certaldo è poi tornato sul discorso di un’Inter come anti-Juve: «Io dico che siamo una squadra che deve lottare con altre cinque-sei forti, dobbiamo costruirci ancora un ghigno che riguarda le squadre che hanno fatto campionati importanti. Lottare per lo scudetto è uguale a vincere tutte le partite, che è difficile per una squadra della nostra provenienza. Il discorso di essere l’anti-Juve, possiamo diventarla, ma prima dobbiamo recuperare venti punti al Napoli».