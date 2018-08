E’ deluso Matteo Politano per il 2-2 di Inter-Torino: ecco le parole dell’esterno offensivo nerazzurro

Inter-Torino è terminata 2-2, altro passo falso per la formazione di Luciano Spalletti. Delusione in casa nerazzurra per il pari subito in rimonta, ecco l’analisi di Matteo Politano: «Siamo partiti bene nel primo tempo, facendo ciò che ci chiedeva il mister: dopo il gol di Belotti c’è stato un blackout».

Continua Matteo Politano ai microfoni di Pressing: «Queste cose non possono accadere: non possiamo pareggiare una partita che stavamo gestendo bene: nella prima giornata, con il Sassuolo, il campo non ci ha aiutati, contro il Torino abbiamo buttato via tutto con quei dieci minuti. Siamo dispiaciuti – conclude l’ala della formazione meneghina – anche per tutti i tifosi presenti allo stadio».