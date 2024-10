Triplete 2025: l’Inter la più quotata, è dietro a queste tre big! Ecco la posizione delle altre italiane

Triplete 2025: l’Inter la più quotata, è dietro a queste big! Ecco la posizione delle altre italiane in questa speciale classifica

Triplete 2025, proprio in merito a tale argomento un calcolo condotto da Superscommesse in sulle quote l’Inter figura tra le squadre che possono lottare per vincerlo. Il calcolo fa sicuramente felici i tifosi che sognano di rivivere le emozioni della stagione 2009/10.

Stando ai calcoli di Superscommesse, attualmente davanti alla squadra nerazzurra ci sta il Real Madrid che è la favorita per eccellenza, seguito da Bayern Monaco e City. L’Inter è la quarta nella classifica generale considerata in grado di poterlo vincere nuovamente nel 2025. L’ultima impresa risale ai tempi di José Mourinho. La Juventus di Motta nei calcoli è davanti al Milan. Queste quotazioni sono una iniezione di fiducia per tutti i tifosi interisti che possono sognare di rivivere certe emozioni.