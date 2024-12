Inter Udinese, Lucca sfida i nerazzurri: «Con tutte le forze proveremo a passare il turno. Questa competizione...»

Inter Udinese, Lucca sicuro: «Con tutte le forze proveremo a passare il turno. Questa competizione…» Le parole dell’attaccante dei friulani



Manca sempre meno al match di Coppa Italia tra Inter e Udinese, che si giocherà domani sera nella splendida cornice di San Siro. Alla vigilia del match Lorenzo Lucca, attaccante dei friulani, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole:

INTER UDINESE– «Con tutte le forze proveremo a passare il turno. Questa competizione ti dà visibilità in più, ti confronti con squadre di livello mondiale. Devi cercare di fare la tua partita e, se riesci, di portarla a casa, perché ti giochi i quarti di finale».

CRESCITA- «Contro il Napoli ho perso qualche duello e qualche pallone di troppo. Devo migliorare molto su quello, specie in una squadra come questa. C’è bisogno di giocatori con caratteristiche come le mie e quelle di Davis che aiutano la squadra a salire quando ci abbassiamo tanto. È una delle cose fondamentali che chiedono a un attaccante».