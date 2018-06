Inter, ufficiale: Radu e Valietti passano al Genoa

L’Inter ufficializza il passaggio di Radu e Valietti al Genoa: inserito un diritto di recompra per il difensore classe 1999

Doppia cessione in casa Inter: il club nerrazzurro, tramite una nota apparsa sul proprio sito, ha ufficializzato il trasferimento di Ionut Radu, portiere classe 1997, e Federico Valietti, difensore classe 1999, al Genoa. Il primo arriva in rossoblù in prestito con diritto di riscatto, mentre il secondo indosserà la maglia del Grifone a titolo definitivo con però un diritto di recompra in favore della società di Suning. Due colpi dunque per la squadra di Davide Ballardini, che darà la possibilità ai due giovani di potersi mettere in mostra nella massima serie italiana.