Inter, arriva l'UFFICIALITÀ dell'addio di Rita Guarino

È arrivata l’ufficialità dell’addio di Rita Guarino. Ecco il comunicato da parte dell’Inter e il sostituto sulla panchina

Alla fine è arrivato anche il comunicato: l’Inter ha ufficializzato la risoluzione contrattuale con Rita Guarino. Molto probabile il sostituto sarà l’ex Sassuolo Piovani.

PAROLE – «FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Rita Guarino. Il Club desidera ringraziare coach Guarino per l’importante lavoro svolto in questi tre anni in nerazzurro».