Inter, uno Stankovic per Conte: il figlio di Deki in ritiro a Lugano

Inter, uno Stankovic per Conte: Filip, il figlio di Deki, in ritiro a Lugano con la prima squadra da quarto portiere

Un quarto portiere ed un nome pesante. Quello che porta sulle spalle e sulla schiena Filip Stankovic, figlio di Deki, convocato da Conte per il ritiro di Lugano. Estremo difensore classe 2002, il figlio d’arte è campione d’Italia U17 con tanto di rigore parato in finale scudetto con i nerazzurri.

A Lugano, in questi giorni, sta vivendo la sua prima esperienza in prima squadra. Con l’obiettivo di apprendere il più possibile da Handanovic per conquistare subito, da sotto età, il ruolo di titolare in Primavera.