Vieri: «Lautaro e Thuram i più FORTI del MONDO, da Lukaku e Conte mi aspetto QUESTO»

Le parole di Bobo Vieri, ex attaccante italiano, sui due attaccanti dell’Inter. Tutti i dettagli

Bobo Vieri ha parlato in occasione di un evento organizzato dalla Serie A del nuovo campionato.

GLI ATTACCANTI DELLA SERIE A – «Chi mi piace? Sto aspettando Romelu Lukaku, sono due settimane che si sta allenando a Napoli quindi Antonio Conte lo avrà spappolato. Mi aspetto un gol a partita».

LAUTARO SI SAPRÀ CONFERMARE AI LIVELLO DELL’ANNO SCORSO – «È un campione. Lui e Marcus Thuram sono la coppia più forte del campionato, faranno un sacco di gol perché sono proprio bravi e si divertono a giocare insieme. Thuram ha già segnato quattro volte, non hanno problemi a fare gol».

LE AVVERSARIE SCUDETTO DELL’INTER – «La Juve si è rafforzata, il Napoli sta facendo una buona squadra. Il Milan è lì lì, non ha iniziato benissimo. Però la rosa dell’Inter è la più forte del campionato».

SE MI ASPETTAVO UN THIAGO MOTTA COSÌ IMPATTANTE NELLA JUVE – «Sì, perché a Bologna prima ha salvato la squadra poi l’ha portato in Champions in un anno e mezzo. Quindi la Juve lo ha preso. Ci vuole tempo, lui vuole giocare bene a calcio, vuole comandare il gioco quindi occorre pazienza. Però è un tecnico molto in gamba».