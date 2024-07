Le parole di Christian Vieri, ex attaccante italiano, sul suo rapporto con Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter. I dettagli

Christian Vieri ha parlato ad Amazon Prime del suo rapporto con Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter.

IL RAPPORTO CON MORATTI – «Dopo tutti i casini legati ai pedinamenti e le vicende che ne sono conseguite, per dieci anni, non abbiamo quasi avuto un rapporto. Bastava che uno dei due chiamasse l’altro e tutto si sistemava. Una ventina di giorni fa sono andato in ufficio a trovare il Pres. Abbiamo parlato una mezz’oretta, ho fatto il primo passo. Tra me e lui c’è stato grande affetto, abbiamo fatto sei anni intensi, ci siamo abbracciati e abbiamo ricordato i vecchi momenti. È stato carino e gentile come sempre, è una grande persona. Mi ha fatto piacere andare da lui e salutarlo, era giusto».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTER NEWS 24