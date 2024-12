Inter, Vieri: «Vi racconto le mie quattro delusione nel calcio»

L’ex attaccante ora opinionista è tornato indietro nel tempo per raccontare le sue pagine sportive più brutte

Ospite sul palco in occasione di un evento Iliad a Milano, Christian Vieri ha commentato quali sono state le sue peggiori delusioni nel calcio. Queste le parole dell’ex attaccante di Inter, Juventus e Atalanta tra le altre.

LE PRINCIPALI DELUSIONI DELLA MIA VITA CALCISTICA – «Cito la mancata partecipazione al Mondiale 2006 per un infortunio al ginocchio un mese prima dell’inizio del torneo, la finale di Champions persa con la Juve, lo scudetto perso il 5 maggio con l’Inter e quello sfuggito all’ultima giornata quando ero alla Lazio. Sono cose che ti spaccano in due, ma fa parte dello sport. Comunque è stato bello il percorso, il fatto di giocare negli stadi più belli del mondo, nelle competizioni più importanti. Andavo a vedere Baggio in curva, a Firenze, qualche anno dopo ho giocato i Mondiali con lui e mi fa l’assist pure nella gara col Cile. Ho giocato con il mio idolo anche all’Inter, sono cose forti della vita».