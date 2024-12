Inter, Viviano difende Inzaghi: «Ma davvero le critiche?»

L’ex portiere ha difeso a più riprese Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter. Ecco il suo pensiero

Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato ai microfoni di Tvplay difendendo il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi dopo alcune critiche ricevute a seguito della sconfitta contro il Bayer Leverkusen.

INZAGHI – «Ma davvero si critica un allenatore la cui squadra ha preso il primo gol in Champions l’11 dicembre al 90′? L’Inter malissimo col Bayer, lo ha detto anche Inzaghi. Ma si sono messe in discussione le scelte che sono le stesse che ti hanno permesso di vincere con lo Young Boys e con l’Arsenal in una maniera peggiore dell’altro giorno. È tutto l’anno che la porta avanti così e credo abbia ragione lui perché è secondo in campionato e in Champions può serenamente arrivare tra le prime 8. Si sono criticate le scelte, ma sono sbagliate perché il Bayer ha fatto gol, altrimenti…»

La pagella di Inzaghi su TMW contro il Bayer Leverkusen

Simone Inzaghi 5,5 – Voto all’Inter, bruttina e quasi mai pericolosa, più che alle scelte del tecnico che sceglie palesemente di dare priorità al campionato. Un gol nel finale non cambia il giudizio complessivo sul percorso Champions fin qui immacolato. Il secondo tempo, però, la sua squadra non lo gioca.