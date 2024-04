Intervista a Francesco Oppini «Vi racconto i miei Toro-Juve. Sono bianconero grazie a Tacconi» – VIDEO

Torino-Juventus è alle porte, Francesco Oppini ha analizzato il derby della Mole tra aneddoti, pronostici retroscena, qui l’intervista video

Dal 1907 al 2024. Per oltre centodieci anni Torino e Juventus si contendono il primato cittadino in occasione del derby della Mole. Sabato 13 aprile, granata e bianconeri lo faranno ancora una volta in quella che sarà l’edizione numero 185°.

Tra aneddoti, retroscena, pensieri e pronostici, Francesco Oppini ha espresso così il suo pensiero sulla stracittadina piemontese. Ecco il video e la riproposizione scritta dell’intervista esclusiva di Calcionews24 al noto opinionista, nonché torinese doc.

LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA A FRANCESCO OPPINI SUL DERBY TORINO-JUVENTUS