Intrigo Sanchez, Conte rischia di perderlo per l’Europa League

Antonio Conte rischia di dover rinunciare ad Alexis Sanchez per l’Europa League: braccio di ferro con il Manchester United

L’Inter ed Antonio Conte sono preoccupati. Il motivo? Alexis Sanchez e il prestito dal Manchester United. Il contratto del cileno va in scadenza a breve e, come per tutti gli altri in questa situazione, bisognerà rinnovare in accordo con la società che detiene il cartellino.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter sta trovando difficoltà con lo United, per quanto riguarda Sanchez. Il riferimento non è tanto al 30 giugno: il club inglese non fa resistenze sul fatto che l’attaccante possa concludere la Serie A con l’Inter, ma si sta mettendo di traverso ragionando sull’Europa League. I Red Devils sono impegnati, proprio come la società nerazzurra, nella stessa competizione e puntano a vincere il trofeo senza v regalare vantaggi agli avversari. A maggior ragione all’Inter, a cui dovrebbero «concedere» di far restare in rosa Sanchez, un potenziale avversario per la vittoria finale della competizione. Tra l’altro, lo United partecipa anche al pagamento di una parte di ingaggio del cileno, a cui l’Inter versa «solo» cinque dei 12 milioni di euro complessivi. Logico allora un braccio di ferro tra i due club. Molto di più di quanto non sia in atto, per intendersi, con il Chelsea per Moses. Ci vorrà molta diplomazia sull’asse Milano-Manchester. Lo scenario peggiore, per Conte, è approcciare all’Europa League ad agosto con il solo Esposito dietro Lukaku e Lautaro. Evidentemente uno svantaggio: urge un accordo.