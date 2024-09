Inzaghi Inter: «Con il Monza SOTTO RITMO, dobbiamo correggere questa cosa; CITY? Non è una RIVINCITA, ecco che partita sarà»

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa alla vigilia del debutto di Champions League con il Manchester City

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera dell’Inter contro il Manchester City in Champions League. Di seguito le sue parole.

QUALCOSA DA CORREGGERE? – «Assolutamente sì, io riguardando questo inizio e parlando dell’ultima gara, quella di Monza, abbiamo fatto una partita sotto ritmo. Però venivamo dalla partita prima della sosta, giocata in ben altro modo: avevo tanti giocatori in giro per l’Europa, qualcuno come Lautaro e Taremi per il mondo. Abbiamo fatto una partita sotto ritmo, domani servirà un’altra intensità perché sappiamo che in Europa serve questo. Il calendario è questo. Manchester City, Liverpool, Real Madrid e Arsenal erano le più forti da prendere, abbiamo preso il City ma siamo contenti perché cercheremo di fare una grande gara».

GUARDIOLA HA RIVISTO LA FINALE DI ISTANBUL SOLO IERI? – «Io l’ho rivista una settimana dopo, non prima. E poi un mese fa, quando eravamo in ritiro c’era la partita integrale in TV. Io non penso che sia una rivincita, perché non è la finale ma una partita di girone con un nuovo format della Champions. Nella finale credo siano fondamentali gli episodi e lo sa anche Pep, domani inizia una nuova Champions che sarà molto diversa: prima dovevi preparare tre partite andata e ritorno, ora otto squadre diverse. Cercheremo di preparare al meglio la partita».

CONTINUA A LEGGERE SU INTERNEWS24.COM