Inzaghi pre Inter Lipsia: «Noi dobbiamo continuare a vincere. Sulle polemiche contro gli arbitri penso questo»

Inzaghi pre Inter Lipsia: il tecnico nerazzurro risponde ai giornalisti alla vigilia della sfida di Champions League

La conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Inter Lipsia valido per la Champions League. Ecco le dichiarazioni del tecnico.

INTER PRIMA SQUADRA AL MONDO SECONDO OPTA – «Quella statistica l’ho vista, fa piacere ma è sempre una statistica. Noi lavoriamo per dare soddisfazione ai tifosi e alla società, per vincere trofei. Noi dobbiamo continuare come stiamo facendo adesso. Nelle ultime 11 abbiamo fatto 9 vittorie e 2 pareggi e nonostante questo siamo ancora lì come le altre, che stanno correndo come noi. Le squadre lì davanti si sono rinforzate, hanno speso parecchio sul mercato e tutte vorranno arrivare più in alto possibile».

COME ALZARE L’ASTICELLA? – «Bisogna sempre lavorare di più. Questo che è positivo è il momento migliore per spingere e migliorarsi, perché stiamo avendo risultati positivi però cerchiamo sempre di vedere dove potevamo fare meglio. Anche domenica a Verona abbiamo fatto 5 gol in un tempo però abbiamo visto dove il primo tempo abbiamo commesso qualche disattenzione che ci poteva costare caro. Bisogna cerca di migliorarci ogni giorno».

PIANO TATTICO DI ASPETTARE IL LIPSIA? E SUI CASI ARBITRALI DI NAPOLI ROMA – «Per quanto riguarda gli arbitri il mio pensiero l’ho espresso. Bisogna cercare di aiutare tutti noi, io in primis che a volte durante le gare per l’adrenalina passo l’area tecnica. Bisogna dare tutti una mano a loro, è giusto così. Il Lipsia è una squadra che è 6 anni che fa la Champions, fino a sabato era la miglior difesa in Bundesliga, era seconda dietro al Bayern. Una squadra di grandissima qualità, nelle 4 partite che ha giocato contro la Juventus, Liverpool e Atletico Madrid avrebbe meritato molto di più, l’unica che ha perso nettamente è stata col Celtic. Ha un allenatore molto riconoscibile, squadra molto organizzata. La classifica non rispecchia quello che ha fatto in Champions. Sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte».