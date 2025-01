Inzaghi: «Napoli e Atalanta? Corrono, ma lo facciamo anche noi! E vi spiego perchè Frattesi titolare...»

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, prima del calcio d’inizio della partita dei nerazzurri contro il Lecce

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Lecce Inter. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro.

LE RIVALI CONTINUANO A CORRERE – «Ieri eravamo in viaggio, dovevamo preparare il Lecce in 2 giorni. Sono concentrato sulle cose dove posso incidere, dove possiamo cercare di andare avanti. Sappiamo quello che è il nostro percorso, il Napoli e l’Atalanta stanno correndo come stiamo facendo noi, l’anno scorso era la Juventus, sappiamo che il campionato italiano è sempre molto avvincente».

SUL LECCE – «Baricentro basso non lo so, perché il Lecce ha alternato: ci sono momenti dove si abbassano di più e altre dove hanno avuto un baricentro alto, aggressivo e quasi uomo contro uomo. Ci siamo preparati alle due situazioni sapendo che sarà una gara da giocare difficile come tutte».

FRATTESI TORNA TITOLARE, COME STA? – «Io lo vedo molto bene, lo ha dimostrato mercoledì a Praga dove è entrato molto bene, veniva da una settimana dove praticamente non aveva mai lavorato. Lo ha fatto bene nei due giorni prima di Praga e stasera giocherà dall’inizio. Sul mercato ha già risposto Ausilio, io sono concentrato sul campo e sui giocatori. Sappiamo che il nostro percorso è buono ma dobbiamo continuare a guardare cosa sarà e non cosa è stato».

SULLA POSIZIONE DI ZIELINSKI – «Senz’altro giocherà da play, è un ruolo che ha già fatto in alcune partite con noi e in Nazionale. Asllani, che ha fatto molto bene, era da 4 partite che giocava dall’inizio quindi stasera ho alternato in quel ruolo Zielo, penso che possa farlo nel migliore dei modi».