Inzaghi: «FRATTESI FUORI? Ci può dare una mano a partita in corso. TAREMI e ARNAUTOVIC TITOLARI? Si sono allenati bene, la stagione sarà lunga»

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, prima del calcio d’inizio della partita di Champions League contro la Stella Rossa

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Inter-Stella Rossa. Di seguito le sue parole.

ESORDIO IN CASA – «Per noi è l’esordio in casa, dobbiamo dare seguito alla bella prestazione di Manchester contro un avversario che è sicuramente una buona squadra».

FRATTESI FUORI – «Frattesi è uno dei nostri giocatori, ha fatto molto bene domenica. In questo momento, con l’infortunio di Barella, ho una mezzala in meno Ci darà una mano sia stasera che sabato col Torino».

TAREMI-ARNAUTOVIC – «Vedremo come andrà la partita, sono due giocatori importanti per noi che si stanno allenando molto bene. Dagli allenamenti mi hanno fatto cambiare idea. Sappiamo che questa è una stagione particolare, lunga e intensa per cui ci sarà bisogno di tutti».

