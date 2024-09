Inzaghi: «Servirà lo stesso ATTEGGIAMENTO di Manchester; il Milan cerca RISCATTO? Penso a questo»

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa in vista del derby di Milano di domani

SERVIRA’ LO STESSO ATTEGGIAMENTO AVUTO CONTRO IL CITY? – «Assolutamente sì, sappiamo che partita andremo a incontrare. Sappiamo tutti cosa rappresenta il derby per noi, per la società e i tifosi. Ci vorrà un’Inter speciale. Dopo una partita come abbiamo fatto in Europa, abbiamo speso tante energie ma proprio in partite come queste trovi energie che neanche tu pensavi di avere».

COSA ABBIAMO ANCORA DA DIMOSTRARE? – «Tantissimo, la stagione è appena cominciata. I derby passati non bisogna proprio pensarli. Sono bellissimi ricordi, ma i ricordi non portano punti e gol. Servirà massima attenzione perché affrontiamo una squadra con ottimi giocatori».

RISCHIO PANCIA PIENA E MILAN PIU’ ARRABBIATO DELL’INTER? – «Questo è quello che non deve capitare. Troveremo un Milan che aveva fatto l’ultima partita di campionato ottima col Venezia, poi ha perso col Liverpool. Più di pensare a come troverò il Milan mi sto concentrando a cosa dovremo fare noi, una grande gara di corsa, aggressività e determinazione. I derby sono questi, partite che vanno al di là dei pronostici, i dettagli saranno fondamentali».

SULLA GESTIONE DEL TURNOVER – «Cerco di concentrarmi su casa nostra. Turnover? Non esistono titolari, ho 24 titolari, tra poco 25 quando rientrerà Buchanan. Ho grande rispetto e considerazione di tutti i giocatori, loro hanno il dovere di mettermi in difficoltò per le scelte. Per domani ho qualche dubbio di formazione che con l’allenamento di domani mattina scioglierò meglio».

