Inzaghi pronto a sorprendere: cambiano le gerarchie in difesa? Ecco chi sarà il titolare tra loro due

Inzaghi pronto a sorprendere nella prossima sfida: cambiano le gerarchie in difesa? Ecco chi sarà il titolare tra Bisseck e Pavard

In questi ultimi tempi, anche a causa degli impegni che hanno e che continuano a riguardare l’Inter, tra Serie A e la Champions League, Simone Inzaghi ha alternato nel ruolo di centrale destro nella difesa nerazzurra Bisseck e Pavard. I due scalpitano per una maglia da titolare ma l’allenatore non sembra nell’immediato voler giungere ad una decisione definitiva.

Sembra che il ballottaggio tra i due andrà avanti ancora per un bel po’ ma sul lungo termine potrebbero esserci delle sorprese. Bisseck è un giocatore che sta crescendo velocemente e in maniera esponenziale dando un valido contributo alla difesa nerazzurra, questo potrebbe cambiare le gerarchie in difesa e chissà magari convincere Inzaghi ad affidargli un posto fisso nella difesa dell’Inter. Al momento Pavard sembra essere la prima scelta di Inzaghi, ma tutto potrebbe cambiare.