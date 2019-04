Il commento di Simone Inzaghi dopo Spal-Lazio 1-0. Ecco le parole dell’allenatore biancoceleste dopo la gara

Lazio sconfitta per 1-0 a Ferrara dalla Spal a causa di un rigore di Petagna. Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato a Sky Sport il ko dei suoi: «Penso che abbiamo fatto una discreta gara. Abbiamo impattato bene il match. Sapevamo che la Spal ci avrebbe concesso poco, siamo rimasti nella loro metà campo sempre ma dovevamo essere più cinici con Immobile e Leiva, dovevamo fare uno di quei tre gol».

Prosegue Simone Inzaghi analizzando gli episodi da moviola nel corso della sfida del Mazza: «Poi c’è stata questa chiamata, qualche giocatore della Spal diceva che non era rigore e lo analizzano fino in fondo, ma penso che su Lucas Leiva c’era una vistosa spinta non sanzionata».