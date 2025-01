Isaksen Lazio: sei mesi per convincere Baroni, se no sarà cessione

Isaksen Lazio, l’esterno danese non parte a gennaio, ma il futuro non è sicuro: fino a giugno dovrà convincere Baroni, o in estate sarà cessione

Gustav Isaksen rimane alla Lazio almeno fino a giugno. Come riportato dal Corriere dello Sport non ci sono al momento delle offerte per lui in questa finestra invernale di mercato: per questo motivo da qui al termine della stagione dovrà cercare di convincere i biancocelesti con le sue prestazioni o il suo futuro potrebbe essere lontano dalla capitale.

Fino a questo momento, infatti, a parte la partita contro il Napoli non è mai riuscito ad incidere. Sul classe 2001 c’è sempre l’ombra del Celtic, che lo porterebbe volentieri in Scozia.