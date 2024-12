Isaksen Lazio: «La mia prestazione da quando sono qui, ecco cosa mi dice sempre Baroni»

Le parole di Gustav Isaksen, esterno della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti in trasferta contro il Napoli

Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro il Napoli. Di seguito le parole dell’esterno biancoceleste.

MIGLIORE IN CAMPO – «Forse è la prestazione migliore. Fare gol è importante, ma i tre punti dopo il Parma lo erano di più. Sono molto contento per il gol ma specialmente per i punti».

RISCHIA LA GIOCATA SENZA PAURA – «Baroni mi dice sempre di andare nell’uno contro uno. Noi attaccanti dobbiamo avere coraggio e tirare in porta, è così che dobbiamo giocare. Oggi è andata bene, sono molto contento».