Isco vuole restare al Real: «È il posto giusto per me»

Isco non vuole sentire ragioni: il centrocampista spagnolo vuole restare al Real Madrid e continuare a vincere con i Blancos

Isco, centrocampista spagnolo del Real Madrid, diventato punto fermo dei Blancos dall’arrivo di Zinedine Zidane, ha rilasciato un’intervista per il quotidiano Marca. Il giocatore, che in passato è stato più volte associato alla Juventus, ha sottolineato la propria voglia di restare nella capitale spagnola.

Queste le sue parole: «Sono ancora giovane e non voglio accontentarmi, continuo a puntare al massimo e mi trovo nel posto giusto per farlo. Abbiamo conquistato un’altra finale e per me è molto importante mantenere il livello così alto».