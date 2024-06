Italia, ALLARME Barella: l’Europeo è a RISCHIO! Le condizioni fisiche e cosa filtra sull’infortunio

Le ultime sulle condizioni fisiche di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a Coverciano c’è grande preoccupazione per le condizioni fisiche di Nicolò Barella. Il centrocampista di proprietà dell’Inter non ha infatti preso parte all’ultimo test contro la Turchia per un affaticamento muscolare.

Un problema che sembra essere più grave del previsto e che potrebbe costringerlo a saltare l’esordio degli Europei contro l’Albania in programma il 15 giugno.