Italia-Belgio, occasione Retegui. L’atalantino sulla scia di grandi bomber che hanno giocato in Nazionale da capocannonieri della Serie A

Tutto sugli obiettivi dell’Italia di Luciano Spalletti in vista della sfida di Nations League contro il Belgio che vedrà protagonista Mateo Retegui

Dovrebbe essere un 3-5-1-1 quello che Luciano Spalletti stasera proporrà a Roma per Italia-Belgio. E a fare la punta ci sarà Mateo Retegui. L’italo-argentino vi arriva da re dei goleador in Serie A, insieme a Marcus Thuram, forte di 7 gol, gli ultimi 3 dei quali segnati nell’ultima giornata nel netto 5-1 dell’Atalanta sul Genoa. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la circostanza non è banale:

«La prima da capocannoniere della Serie A, dato più che simbolico: per intendersi, dal Mondiale del 2006 vinto in poi, solo altri otto attaccanti italiani sono stati in testa alla classifica del gol dopo sette giornate. E di questi, solo tre – Immobile, Di Natale e Gilardino – hanno avuto una vera storia azzurra». É fuori di dubbio che all’Italia manchi un bomber del livello di altre grandi nazionali europee e sia un’assenza che dura da diverso tempo, che ha condizionato ulteriormente il cammino negativo all’ultimo Europeo. Se riuscirà Retegui a colmare il vuoto e a offrire una sicurezza al C.t. già da stasera, i problemi dell’Italia per evolvere la propria dimensione saranno certamente in via di risoluzione.