Italia Bosnia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Castellani andrà in scena l’amichevole tra Italia e Bosnia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Castellani va in scena l’ultima amichevole di avvicinamento agli Europei tra Italia e Bosnia. Una delle ultime amichevoli per Luciano Spalletti per decidere la squadra definitiva che scenderà in campo a Euro 2024. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ITALIA (3-4-1-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Jorginho, El Shaarawy; Folorunsho; Scamacca, Raspadori. Ct. Spalletti.

BOSNIA (3-5-2): Vasilj; Ahmedhodzic, Katic, Radeljic; Bicakcic, Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Gazibegovic; Dzeko, Demirovic. Ct. Savo Milosevic.

Italia-Bosnia: orario e dove vederla

Italia-Bosnia si gioca alle ore 20.45 di domenica 9 giugno. Verrà trasmessa in chiaro in esclusiva su Rai1. Per vedere la partita in streaming, sarà disponibile su Rai Play.