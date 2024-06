Italia, Bucciantini su Fagioli: «È il SOSTITUTO di Bonaventura. Vi dico la mia sulla scelta della sua CONVOCAZIONE»

Marco Bucciantini ha parlato a Sky della convocazione in Nazionale di Nicolò Fagioli e dell’esclusione di Giacomo Bonaventura

Marco Bucciantini è intervenuto a Sky Sport 24 per dire la propria opinione sui preconvocati della Nazionale, in particolare sulla scelta di chiamare Nicolò Fagioli e non Giacomo Bonavenutra.

BUCCIANTINI – «Sono parole che non fanno intendere Fagioli in ballottaggio per essere tra gli esclusi perché sta già parlando di campo. Ha caratteristiche un po’ diverse da quelle che ha, un po’ più fini. E’ secondo me il sostituto di Bonaventura, l’ha visto col fiato corto. Ha preso un giocatore di quella pesantezza e di pregio se parlassimo di tessuto. E’ sicuramente una scelta tecnica, non spreca un posto per un discorso politico o simbolico. La scelta simbolica a me piace: io sono fan dello stato di diritto dove se sbagli paghi torni e dimostri di essere migliore. Gli dà la possibilità di dimostrare di essere migliorato. E’ rimasto convinto che qualcosa mancasse in quel reparto».