Italia, Chiesa: «Io ci credo, spero non facciano scherzi. Sul mio futuro…»

Presente in zona mista dopo il triplice fischio, Federico Chiesa commenta così le voci sul suo futuro e la prestazione contro il Belgio

Tre gol in tre partite sperando di farne ancora. Federico Chiesa è uno degli uomini copertina di questo Europeo e in zona mista commenta a caldo sia la situazione del girone azzurro che le voci sul suo futuro.

SPERANZA – «Io ci credo tantissimo, aspettiamo le altre partite, speriamo che non facciano scherzi, sportivamente parlando. Noi siamo qui, se dovessimo andare avanti, faremo di tutto per vincere questo Europeo. Il rammarico vero è quello di non aver pareggiato con la Polonia»

FUTURO – «Commisso ha detto che non mi vuole vendere? Non ho sentito nessuno della società, parlerò con la Fiorentina una volta finito il ritiro della Nazionale. Per adesso sono totalmente concentrato sull’Italia»