Italia, Bonucci: «Ecco cos’ho visto e sentito da Coverciano. Mi aspetto QUESTO contro la Croazia»

Leonardo Bonucci è intervenuto prima della partita degli Europei tra Italia e Croazia. Ecco cosa ne pensa l’ex Juventus

Il difensore ex Juventus Leonardo Bonucci è intervenuto ai canali ufficiali della Nazionale italiana in vista della sfida fondamentale contro la Croazia. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Si vive pensando che è una partita da giocare in cui la prima cosa è il divertimento perché se pensi a quello che è l’importanza in sé per se della partita rischi di rimanere schiacciato e oppresso. Bisogna andare in campo pensando a quello che c’è da fare perchè sicuramente il mister l’ha preparata alla grande. Divertendosi senza pensare e giocandola fino in fondo»

CROAZIA-ITALIA – «Fino a poco tempo fa vivevo per queste partite dove devi tirare fuori il cuore gli attributi e goderti tutto dal primo all’ultimo secondo, ma sono fiducioso. Ho visto un bel gruppo quando sono arrivati a Coverciano li ho seguiti, ho sentito alcuni di loro e stasera ci togliamo qualche soddisfazione».

FOCUS CROAZIA –«Loro in queste partite tirano fuori qualcosa in più. Noi dobbiamo fare altrettanto e siamo allo stesso livello loro quando c’è da tirare fuori il cuore e buttarlo oltre l’ostacolo. Quindi mi aspetto una partita combattuta. Loro hanno grandi individualità, giocano un po’ meno bene rispetto al passato però meritano grande rispetto ma non dobbiamo avere paura».

JORGINHO – «L’ho sentito e secondo me è una grande persona prima di essere un grande calciatore. Importante il suo contributo in campo sul palleggio, organizzazione e tappabuchi quindi mi auguro che stasera sia la sua partita così come per Gigio e per tutti gli altri. Siamo qui a fare il tifo per loro».