Italia Femminile, pari al VELENO contro l'Olanda

Pari a reti bianche tra Italia e Olanda femminile, gara valevole per le qualificazioni al prossimo europeo

L’Italia Femminile di Soncin ha salutato Sittard con un pareggio per 0-0 contro l’Olanda. Da una parte può essere visto come risultato positivo, dato che le olandesi sono prime nel girone delle qualificazioni al prossimo Europeo, ma c’è stato più di un motivo per essere arrabbiati.

Il primo, oltre che il più clamoroso, è un rigore netto negato alle Azzurre verso l’ottantesimo minuto. All’ultimo secondo è stata espulsa Bonfantini, anche se il “fallo” era in realtà un intervento sul pallone.