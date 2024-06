Italia Folorunsho: «Essere qui un sogno, 12 mesi fa non ci avrei creduto»

Le parole di Folorunsho, commissario tecnico dell’Italia, in conferenza stampa in vista della sfida alla Spagna

Folorunsho ha parlato in conferenza stampa in vista della seconda sfida dell’Italia agli Europei contro la Spagna. Di seguito le sue parole.

PREPARAZIONE – «Penso che stiamo preparando bene la partita, stiamo lavorando duro. Se giocherò dall’inizio non lo so, questo dovete chiederlo al mister. Sono pronto a giocare ed è già un onore per me essere qui».

CONVOCAZIONE – «Era impossibile per me pensare di essere qui 12 mesi fa, non lo avrei mai potuto immaginare. Alla base di tutto ciò c’è il duro lavoro. Non ho mai smesso di sognare e questo mi spinge a dare il meglio. Quando arrivi a un certo livello devi lavorare ancora di più per assicurarti di rimanerci. Per me questo è solo un altro punto di partenza».